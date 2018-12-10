Yasemin Mori kimdir kaç yaşında? İşte, müzik kariyeri

Yasemin Mori, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin işi gereği henüz 6 yaşındayken Ankara'ya yerleşmiş ve orada yaşamaya başlamıştır. Asıl soyadı Savgı olan Yasemin Mori, Balkan dillerinde 'kız' anlamına gelen Mori'yi tercih etmiştir.

Mori soysimini tercih etmesinde ise anneannesinin rolü olmuştur: "Edirne’de yaşayan anneannem ve arkadaşları da bu yüzden beni çağırırken "Yasemin Mori" diye seslenirlerdi. Bunu çok benimsedim. Hep benimle kalması için albümdeki ismimi Yasemin Mori yaptım. "

Müziğe düşkünlüğü, çok iyi birer dinleyici olarak tanımladığı babası ve ablası sayesinde başlamıştır. Babası, onu klasik müzikte ustalaştırırken, ablası da rock ve cazı öğretmiştir.

Ama müzikle asıl tanışmasını Queen’i dinlediği gün olarak anmaktadır: "İlgimi daha çok rock müzik çekiyordu. Ama Queen’in Bohemian in Rapsody şarkısını dinledikten sonra rocktan öte müzikler olduğunu anladım. O zaman henüz ilkokulda olduğumdan bu şarkıların sözlerini de anlamıyordum. Belki de bu yüzden hep müzik ve vokal üzerinde yoğunlaştım."

Yasemin Mori, sonraki yıllarda babasının aldığı küçük bir orgla, dinlediklerini kendi kendine çalmaya başladı. Gitar çalan ablası ona yardım etti. Zamanla besteler yapmaya başladı. Hiçbir enstrümanda uzmanlaşamadı. O sadece çılgınca şarkı söylemek, besteler yapmak ve söz yazmak istiyordu.

Lisede müzik gruplarına katıldı ama cover yapanları değil, kendi tarzı ve şarkıları olanları seçti. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okudu. Ama bitirme projesi bile müzik üzerineydi. Kendisine ait bir besteden yola çıkıp konusunu hazırladı ve fon müziği olarak bunu kullandı.

Yasemin, üniversiteyi bitirince İstanbul’a taşındı ve beste yapmaya devam etti. Emre Irmak ile çalışmayı sürdürdü ancak amacı albüm yapmak değildi. Sadece bir kez bir DJ arkadaşının teklifiyle Roxy’de kendi besteleriyle konser verdi. Sahneye çıkmak istediğini anladı.

Bir de artık daha iyi besteler yaptığını hissediyordu: "İstediğim dünyanın oluşmaya başladığını hissettim. Kaosun içinde kendime bir yer açıyordum. Ankara’da yaşayanlar biraz daha sistemli, var olmak orada daha kolay. İstanbul’da ise herkes bir çırpınış içinde. Belki de Ankara’dan buraya yerleşmem etkili oldu. Şarkılarımda her şey çok durgunken bir anda patlamalar olabiliyor."

YASEMİN MORİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Albümleri

2008: Hayvanlar

2012: Deli Bando

2015: Finnari Kakaraska

2018: Estrella



Single'ları

2008: Aslında Bir Konu Var

2012: Dünya

2016: Yine Buluşuruz (Korhan Futacı ve Kara Orkestra ile)



Ortak çalışmaları

2002: Sıfır - Sizden Nefret

2017: Sansar Salvo - Kalbimi Koydum Ortaya