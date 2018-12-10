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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.12.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Yasemin Mori kimdir kaç yaşında? İşte, müzik kariyeri

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Yasemin Mori kimdir kaç yaşında? İşte, müzik kariyeri

Yasemin Mori, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla, bu gündemi takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yasemin Mori kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Yasemin Mori, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin işi gereği henüz 6 yaşındayken Ankara'ya yerleşmiş ve orada yaşamaya başlamıştır.  Asıl soyadı Savgı olan Yasemin Mori, Balkan dillerinde 'kız' anlamına gelen Mori'yi tercih etmiştir.  

Mori soysimini tercih etmesinde ise anneannesinin rolü olmuştur: "Edirne’de yaşayan anneannem ve arkadaşları da bu yüzden beni çağırırken "Yasemin Mori" diye seslenirlerdi. Bunu çok benimsedim. Hep benimle kalması için albümdeki ismimi Yasemin Mori yaptım. "

Müziğe düşkünlüğü, çok iyi birer dinleyici olarak tanımladığı babası ve ablası sayesinde başlamıştır. Babası, onu klasik müzikte ustalaştırırken, ablası da rock ve cazı öğretmiştir.

Ama müzikle asıl tanışmasını Queen’i dinlediği gün olarak anmaktadır: "İlgimi daha çok rock müzik çekiyordu. Ama Queen’in Bohemian in Rapsody şarkısını dinledikten sonra rocktan öte müzikler olduğunu anladım. O zaman henüz ilkokulda olduğumdan bu şarkıların sözlerini de anlamıyordum. Belki de bu yüzden hep müzik ve vokal üzerinde yoğunlaştım."

Yasemin Mori, sonraki yıllarda babasının aldığı küçük bir orgla, dinlediklerini kendi kendine çalmaya başladı. Gitar çalan ablası ona yardım etti. Zamanla besteler yapmaya başladı. Hiçbir enstrümanda uzmanlaşamadı. O sadece çılgınca şarkı söylemek, besteler yapmak ve söz yazmak istiyordu.

Lisede müzik gruplarına katıldı ama cover yapanları değil, kendi tarzı ve şarkıları olanları seçti. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okudu. Ama bitirme projesi bile müzik üzerineydi. Kendisine ait bir besteden yola çıkıp konusunu hazırladı ve fon müziği olarak bunu kullandı. 

Yasemin, üniversiteyi bitirince İstanbul’a taşındı ve beste yapmaya devam etti. Emre Irmak ile çalışmayı sürdürdü ancak amacı albüm yapmak değildi. Sadece bir kez bir DJ arkadaşının teklifiyle Roxy’de kendi besteleriyle konser verdi. Sahneye çıkmak istediğini anladı.

Bir de artık daha iyi besteler yaptığını hissediyordu: "İstediğim dünyanın oluşmaya başladığını hissettim. Kaosun içinde kendime bir yer açıyordum. Ankara’da yaşayanlar biraz daha sistemli, var olmak orada daha kolay. İstanbul’da ise herkes bir çırpınış içinde. Belki de Ankara’dan buraya yerleşmem etkili oldu. Şarkılarımda her şey çok durgunken bir anda patlamalar olabiliyor." 

Yasemin Mori: Kendimi koyduğum kutudan çıkarttım!“Serhat’la Kayıttayız” programına yeni albümü “Estrella” ile Yasemin Mori konuk oldu. Mori, yeni albümünün içeriği , “popçu mu oldu?” eleştirileri, Cem Yılmaz ile söylediği şarkı , nasıl bir değişime uğradığı ve Edis’e verdiği şarkıya kadar birçok konuda Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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YASEMİN MORİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Albümleri
2008: Hayvanlar
2012: Deli Bando
2015: Finnari Kakaraska
2018: Estrella

Single'ları
2008: Aslında Bir Konu Var
2012: Dünya
2016: Yine Buluşuruz (Korhan Futacı ve Kara Orkestra ile)

Ortak çalışmaları
2002: Sıfır - Sizden Nefret
2017: Sansar Salvo - Kalbimi Koydum Ortaya

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