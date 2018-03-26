Yaşar İpek’ten sürpriz evlilik teklifi – Yaşar İpek kimdir?
Yaşar İpek'ten sahneye çağırdığı sevgilisi Seren Serengil'e sürpriz evlenme teklifinde bulundu, çift bu anları Instagram hesaplarından da paylaştı. Yaşar İpek- Seren Serengil ikilisi kısa bir süre önce barışma sözleşmeleriyle gündeme gelmişti. Peki Seren Serengil’in evlilik yolunda ilerlediği Yaşar İpek kimdir?
Ayrılık kararları kısa süren çift sürpriz bir şekilde beraberliklerini resmiyete taşımaya karar verdi. Yaşar İpek konser verdiği sahnede sevgilisi Seren Serengil'e evlenme teklif ederek Seren Serengil'i şoke etti. Çıkan haberler ardından Yaşar İpek’in yaşı, eğitimi ve kariyeri gibi bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında?
Aslen Diyarbakırlı Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde doğdu. Müzikle ve sinemayla daha çocuk yaşlarındayken tanıştı. 1983 senesinde ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti, 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Kariyerine müzikle devam kararı alan Yaşar İpek, kendi bestelerini yazmaktadır. Bir dönem şarkıcı Emrah ile akraba olduğuna yönelik haberlerle gündeme gelen Yaşar İpek, Asuman Krause ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle de adından söz ettirmişti.
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