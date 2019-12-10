Yaşar İpek: Yine âşık olacağım

Seren Serengil’le evliliği olaylı bir şekilde sona eren şarkıcı konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. İpek, “2019 yılında kötü anılar yaşadınız. Kalbinizi aşka kapattınız mı? Bir daha evlenir misiniz?” sorularına şöyle yanıt verdi: “Kötü günler hatırlayamayacağım kadar geride kaldı. 2020 ve sonrasındaki bütün yıllar benim olacak. Aşka kendimi kapatmadım. Aşka kendini kapatan insan hayata kapatmıştır kapılarını. Yine âşık olacağım, yine seveceğim ve sevileceğim. Sadece tek isteğim bir daha üzülmemek. Evlilik için daha temkinli olmak gerek.”



