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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Yaşar İpek tahliye oldu!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Yaşar İpek tahliye oldu!

Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilmişti. Yaşar İpek, 3 günlük hapis cezasını çekti ve bugün tahliye oldu.

Cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan İpek, “Bitirdik çıktık. Aslında 3 gün benim için güzel oldu. Bazı şeyleri düşünmek için. Hayat bir sınav benim de yaşamam gerekiyormuş. Kader mahkumu olmam gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki bir konuşma yasağımdan dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işimi gücüme bakacağım. Fiilen, kalben, ruhen bitmiş bir evliliğim var.” diye konuştu.

Cezaevinde yattığı 3 günlük süre içerisinde uyuyamadığını ifade eden İpek,  “Hiç yemek yiyemedim ve uyuyamadım. İstem dışı galiba. Sağa dön, sola dön olayını hayatımda ilk kez yaşadım. Küçük bir koğuşta tek başıma kaldım. Tuvaleti, küçük bir televizyonu vardı. Bol bol televizyon izledim.” şeklinde konuştu.

Yaşar İpek tahliye oldu


Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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