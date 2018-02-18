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Yaşar İpek Seren Serengil'i terk etti

Seren Serengil, Mart 2017'de flört etmeye başladığı Özay Bakır'dan Aralık'ta ayrılmıştı. Serengil, 1 ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir maceraya yelken açmıştı

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 11:39 | Son Güncelleme :

 Sevgililerin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ama önceki gece bomba patladı, yollar ayrıldı. İddiya göre; Seren Serengil eski sevgilisi Özay Bakır'ın Instagram hesabına bakarken yanlışlıkla beğeni butonuna bastı. Hemen silse de durumu fark eden bir takipçisi ekran görüntüsü alıp Yaşar İpek'e gönderdi.

Yaşar İpek de kıyameti kopardı. Seren Serengil ile tüm fotoğraflarını temizledi, takibi bıraktı.

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

Seren Serengil 3 gün yattığı cezaevinden çıktıktan sonra Yaşar İpek için şunları söylemişti: ''Adam gibi adama rastlamayalı çok uzun zaman geçmişti. Kaç yıldır unutmuştum böyle sahiplenilmeyi. Bana kadın olduğumu hatırlattı. İçeri girmemem için verdiği çabayı gördüm. Öyle bir zamanda karşıma çıktı ki, kayıtsız kalmam mümkün değildi. Bugünkü mutluluğumu Yaşar'a borçluyum.''

Yaşar İpek Seren Serengili terk etti

 Seren Serengil bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Beni tanıyan beni bilenlere değil, bu sözlerim beni başkası gibi bilenlere ...
Çünkü beni bilenler ve tanıyanlar bugüne kadar bitirdiğim hiçbir ilişkime geri dönmediğimi dönmeyeceğimi onunla ilgili bir ima da bulunmayacağımı bilir. Buraya ne paylaşsam geçmişime yormaz yeni bir hayat kurmaya çalıştığım insana saçma sapan mesajlar atarak onun kafasını karıstırmaz onu üzmez. Benim sevdiğim insanla her ilişki de olabilen anlaşmazlıklarım olabileceğini ama bunun bir başkasıyla ilgili olmadığını da bilir. Zor bir süreçten geçerken beni sarıp sarmalayan adama , Onu sevmiyor muşum hissini vermeye çalışan acımasız kalplerden olamaz beni bilenler benim minnetimi vicdanımı kalbimi tanır en kötü günümde elimi tutan bir adamı o benim elimi bırakıncaya kadar bırakmayacağımı da bilir. Artık siz de bilin ve onu rahat bırakın ben ne dündeyim ne yarındayım, ben onu seviyorum. Ben artık on “dayım onunlayım

Etiketler: Seren Serengil , yaşar ipek , Instagram
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