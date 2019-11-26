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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!

Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek, internette “Sen ne azgın tekeymişsin” gibi paylaşımlar yaparak kendisine hakarette bulunduğunu iddia ettiği Seyhan Soylu’dan korunma talebinde bulundu.

Dilekçede, “Seyhan Soylu internetten, ‘Yaşar’ın yine Seren’i boynuzlaması.Sen ne azgın tekeymişsin’ gibi paylaşımlarda bulunarak Yaşar İpek’e hakaret etmiştir” denildi. Talebi kabul eden mahkeme Seyhan Soylu’nun 2 ay süreyle Yaşar İpek’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi halde 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATTI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun son dönemde sosyal medyadan Yaşar İpek’e yönelik hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, “Seyhan Soylu, instagram ve Youtube üzerinden Yaşar İpek’in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır. Seyhan Soylu gün aşırı paylaşımlarıyla psikolojik şiddet içeren kin, nefret ve tehdit dolu konuşmalar yapmıştır. Davalının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu paylaşımları nedeniyle Yaşar İpek toplum nezdinde eşine şiddet uygulayan, eşcinsel, din düşmanı ve haysiyetsiz hayat yaşayan bir kimse gibi gösterilmiştir” denildi.

2 AY SÜREYLE KONUŞAMAYACAK

Davalı Seyhan Soylu’nun sosyal medyayı bir saldırı aracı olarak kullandığını dava dilekçesinde anlatan Yaşar İpek’in avukatı Begüm Gürel, “Davalının paylaşımları nedeniyle yorum kısmında Yaşar İpek’e hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmektedir. Davalı sosyal medyadan linç girişimi başlatmıştır. Davalı hakkında önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Talebi kabul eden mahkeme Seyhan Soylu’nun 2 ay süreyle mağdur Yaşar İpek’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mahkeme kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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