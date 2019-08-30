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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Yaşar İpek: Mitokondri naklini kabul etmem!

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Yaşar İpek: Mitokondri naklini kabul etmem!

Kendisi gibi şarkıcı olan Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları  “Magazin Burada” Genel Müdürü Ali Çınar’a anlattı.

Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek, röportaja eşine âşık olduğu günleri anlatarak başladı.

“SEREN KAVGADAN BESLENİYOR”
Boşanma kararı almış olmalarına karşın sanatçıdan “eşim” diye bahseden İpek, Seren Serengil ve ailesi arasındaki gerilimlerin sebeplerini aktardı. Evlilikleri boyunca gelişen tüm olumsuzlukları, “Aşk kazansın” diyerek sineye çektiğini söyleyen Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu.

İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

“MİTOKONDRİ YÖNTEMİNİ’ KABUL ETMEDİM”
Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

“Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen İpek,  Serengil’in “Mitokondri nakli” yaptırdığını öğrendiğini anlattı.

 “KOBAY MIYIM BEN?”
Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, “Kobay mıyım ben?” dedi.

Mitokondri nakli nedir Mitokondri nakli kimlere yapılır
Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?

 

 

 

 

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