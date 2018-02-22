Yaşar İpek kimdir? Seren Serengil ile evlenecek mi?

Yaşar İpek- Seren Serengil beraberliği son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Seren Serengil’in üç günlük hapis cezası sürecinde de sık sık kameralar tarafından çekilen Yaşar İpek’in yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Seren Serengil’in sevgilisi Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Diyarbakır'da hayata gözlerini açan Yaiar İpek, 1983 yılı itibariyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.



Çocuk yaşlarda sanat dünyasına ilgi duyan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin projelerinde çocuk yıldız olarak yer aldı. Kariyerine oyunculukla başlayan Yaşar İpek, müzik dünyasına adım attı. r. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı. Seren Serengil ile beraber olan Yaşar İpek, bir dönem manken Asuman Krause ile aşk yaşamıştı.