Yaşar İpek deprem çadırlarını gezdi

Elazığ’da akrabalarının da bulunduğunu, onların depremi ufak hasarlarla atlattıklarını söyleyen şarkıcı, “Devletimizin ilk günden beri burada olmasının gücünü hissediyor insan. İnşallah en kısa sürede bu barınma duruma da çare bulunacak. El birliğiyle halledeceğiz Allah’ın izniyle” dedi.

