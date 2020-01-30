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Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

Yaşar İpek deprem çadırlarını gezdi

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Yaşar İpek deprem çadırlarını gezdi

Yaşar İpek, Elazığ’daki depremzedeleri ziyaret etti.

Elazığ’da akrabalarının da bulunduğunu, onların depremi ufak hasarlarla atlattıklarını söyleyen şarkıcı, “Devletimizin ilk günden beri burada olmasının gücünü hissediyor insan. İnşallah en kısa sürede bu barınma duruma da çare bulunacak. El birliğiyle halledeceğiz Allah’ın izniyle” dedi.

Yaşar İpek deprem çadırlarını gezdi

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