Yaşar Gaga'dan Kibariye'ye son mesaj

Kibariye, Yaşar Gaga ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

'Yaşar'ım benim, sen daha 10 gün önce bana 'klip çekeceğiz', 'Buika ile düet yapacaktık' derken bugün senin melek olduğunu duydum. Seni cidden cok sevdim. İçim yandı. Nur içinde yat kardeşim....

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Yaşar Gaga'nın hastaneye yatmadan birkaç gün önce Kibare'ye gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

Gaga'nın, Kibariye'ye teşekkürü dinleyenleri duygulandırdı.

"Aldığım en güzel hediyelerden biriydi Kiboşum! Ağzına yüreğine sağlık. Salya sümük ağlayarak dinledim 'Ben kimseden gidemem, gitmem' şarkısını. Beni de anons ettin. Seni çok seviyorum. Dünyanın en güzel hediyesini bana verdin. Seni çook seviyorum. Haftaya buluşuyoruz, iki tane birden klip çekiyoruz. Stüdyoya giriyoruz. Kayıt yapıyoruz. Artık beraberi. El eleyiz, birlikteyiz. Bizi kimse yıkamaz Kiboşum benim!