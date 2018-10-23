Yaşar Alptekin ilk eşiyle 21 yıl sonra yeniden evleniyor... Nilgün Altınyay kimdir?
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Teve2 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Kısa bir süre önce ikinci evliliğini noktalayan Yaşar Alptekin, kızının annesi olan ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Yaşar Alptekin’in açıklamaları ardından gözler Nilgün Altınyay'a çevrildi. Peki, Yaşar Alptekin'in ilk eşi Nilgün Altınyay kimdir?
Şöhret dağının zirvesindeyken Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (ki onunla nişanlanmıştı) gibi ünlülerle kısa süreli ilişkiler yaşayan Yaşar Alptekin, ilk evliliğini kendisinden 8 yaş büyük olan Modacı Nilgün Altınyay ile yapmıştı. O dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti.
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