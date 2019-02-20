Siraç'a en büyük yardım Süper Lig ekibinden
Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun, Serebral Palsi hastası oğlu Siraç için yardım gecesi düzenlendi.
Çılgın Sedat, Demet Akalın, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses’e ait eşyaların açık arttırma ile satıldığı geceyle ilgili şunları söyledi:
“Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyen de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney’den kalma kaşkolunu verdi. Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki. Onlardan gelecek dostluk Allah’tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.”
"200 BİN TL'Yİ GEÇTİ"
Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Sedat, toplanan bağışı da canlı yayında açıkladı:
"Bu tedavinin süreci çok uzun. Bağış 200’leri biraz geçmiş durumda. Herkesten Allah razı olsun. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek futbolcular adına 60 bin TL bağışladı.
Talip Abi, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Kaya…
Serkan Kaya bana sordu ‘Ne kadar lazım, ne kadar bekliyorsun?’ dedi. Sonra da ‘Ne eksik kalırsa ben onu tamamlayayım Sedat…’ dedi. İbrahim Abi de aynı şeyi söyledi. ‘Ne gerekiyorsa ben yapayım Sedat’ dedi.
İbrahim Tatlıses’in kaşkolü açık arttırmaya çıkmadı. Onu Cengiz Abi aldı.
Sinem Yıldız ile Şenol İpek, bu geceyi yaparken insanlardan azar işittiler. Ben herkese teşekkür ediyorum."
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