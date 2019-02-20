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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Siraç'a en büyük yardım Süper Lig ekibinden

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Siraç'a en büyük yardım Süper Lig ekibinden

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun,  Serebral Palsi hastası oğlu Siraç için yardım gecesi düzenlendi.

Çılgın Sedat, Demet Akalın, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses’e ait eşyaların açık arttırma ile satıldığı geceyle ilgili şunları söyledi:
“Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyen de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney’den kalma kaşkolunu verdi. Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki.   Onlardan gelecek dostluk Allah’tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.”

 "200 BİN TL'Yİ GEÇTİ"

 Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Sedat, toplanan bağışı da canlı yayında açıkladı:
 "Bu tedavinin süreci çok uzun. Bağış 200’leri biraz geçmiş durumda. Herkesten Allah razı olsun. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Malatya Spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek futbolcular adına 60 bin TL bağışladı.

Talip Abi, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Kaya…

Serkan Kaya bana sordu ‘Ne kadar lazım, ne kadar bekliyorsun?’ dedi. Sonra da ‘Ne eksik kalırsa ben onu tamamlayayım Sedat…’ dedi. İbrahim Abi de aynı şeyi söyledi. ‘Ne gerekiyorsa ben yapayım Sedat’ dedi.

İbrahim Tatlıses’in kaşkolü açık arttırmaya çıkmadı. Onu Cengiz Abi aldı.
Sinem Yıldız ile Şenol İpek, bu geceyi yaparken insanlardan azar işittiler. Ben herkese teşekkür ediyorum."

Siraça en büyük yardım Süper Lig ekibinden

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