"Yasak Elma" dizisinde taciz iddiası...Yapımcıdan açıklama
FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan genç asistanı taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine Hürriyet'in ulaştığı dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, şunları söyledi: “Bugün karşı tarafla, mağdur olduğunu iddia ettiği kişiyle görüşeceğim daha sonra Talat Bulut’la. Bu olaylar tabii ki ağır ithamlar. O yüzden yanlış adım atmak ya da birilerini karalamak istemiyorum. Sonrasında ben yapımcı olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum"
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