Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım
GeriMagazin Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
05.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

Ünlü top model kariyerinin en karanlık günlerini gözler önüne seriyor.

Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor.

Anılarını kısa bir süre önce piyasaya çıkan Lessons: My Path to a Meaningful Life (Dersler: Anlamlı Bir Hayata Uzanan Yolum) adlı kitapta toplayan Bündchen, özellikle kariyerinin ilk döneminde yaşadığı zor anları hayranlarıyla paylaşıyor. 

Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de ilk defilesinde podyuma yarı çıplak çıkmaya zorlanması.

Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

Bündchen kitabında o anları şöyle anlatıyor: "1998 yılında Alexanden McQueen defilesinde üstsüz olarak podyumda yürümem istendi. O dönemde 18 yaşındaydım ve çok az İngilizce konuşabiliyordum. Ağlamaya başladım ve ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. En çok annemin ve babamın bu durum yüzünden ne kadar çok hayal kırıklığına uğrayabileceğini ve utanacağını düşünüyordum. Ağlamaktan göz makyajım tamamen akmıştı. Ağlamamaya çalışıyordum ama gözyaşlarım durmadan akıyordu."

Bündchen, üstsüz bir şekilde podyuma çıkmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını düşündüğünü belirterek "Oradan kaçıp gitmeyi düşündüm" diye anlatıyor kitabında.

Ancak ünlü modelin anlattığına göre hiç beklemediği bir olay meydana geldi. Defilede görev yapan makyajcı onun kendini rahat hissetmesi için vücudunun üst kısmını beyaz boya ile boyadı. Bu şekilde Bündchen aslında üstsüz olduğu halde sanki üzerinde şeffaf beyaz bir giysi varmış gibi göründü.

Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

Podyumların en çok kazanan modellerinden biri olan Bündchen kitabında hayatıyla ilgili pek çok sırrını anlatıyor. Bunlar arasında bir dönem intiharı düşündüğünü de var. Bündchen kitabında bir ara derin bir depresyona girdiğini ve bu yüzden intihar etmeyi düşündüğünü bile açıkladı.

Gisele Bündchen, psikolojik sorunlarının işi gereği ülkeden ülkeye, çekimden çekime koşarken panik ataklarla başladığını itiraf etti. O dönemde hissettiklerini de "Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi" diye anlattı.

Bir dönem hayatındaki her şeyin kendisini öldürmek istediğine inandığını söyleyen Bündchen anlatmayı şöyle sürdürdü: "Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum."

Bündchen, bu umutsuz ruh hali içinde aklına bir anda boşluğa atlayıp bütün bunları bitirmek geldiğini belirti. Daha sonra tıbbi yardım alıp çeşitli ilaçlar kullanarak bu anksiyeteden kurtulduğunu da anlattı.

Yarı çıplak yürümemi istediler deli gibi ağladım

Top model, bu ruh halinin o dönemde sürdürdüğü yaşam biçiminden kaynaklandığını da yazdı kitabında. "Sigara içiyordum. Bir gün içinde bir şişe şarap ve bol bol kahve tüketiyordum."

Bündchen, ruhsal sağlığını kazanmasında bu kötü alışkanlıkları terk etmesinin de etkili olduğunu belirtti. Bu kararı nasıl aldığını da şöyle anlattı: "Hepsini bir günde bıraktım. Eğer bir şey hayatımda soruna yol açıyorsa onları bırakırım gider."

Gisele Bündchen bütün bu karamsar ruh haline aktör Leonardo DiCaprio ile ilişkisi sırasında sahip olduğunu belirtti. Sigara ve içkiden uzaklaşma kararı verdiği sırada ünlü oyuncu ile ilişkisini de bitirdi. Buna gerekçe olarak da kendini yalnız hissetmesini gösterdi.

Top model, Tom Brady ile evlendikten sonra hayatının düzene girdiğini ancak anne olmanın kendisiyle ilgili bazı sorgulamalara yol açtığını da itiraf etti.

Çocuklarını anne sütüyle beslemenin de kendisinde güven sorunları yarattığını itiraf etti top model. Göğüslerinin şeklinin bozulduğunu düşünerek bıçak altına yatan Bündchen doğumdan bu kadar kısa zaman sonra bunu yaptığı için sonradan pişmanlık duyduğunu da anlattı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu

'Bu ne hınçmış!'

Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

'Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel...'