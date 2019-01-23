Yardım için Iğdır’a gidiyor
Sinem Kobal, çocuklara yardım için bir kez daha yollara düşüyor. Ünlü oyuncu önümüzdeki ay Iğdır’a giderek çocuklara ayakkabı dağıtacak.
BUGÜNE kadar çocuklarla ilgili pek çok sosyal sorumluluk projesine destek veren Sinem Kobal, yine benzer bir proje için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, reklam yüzü olduğu markanın desteğiyle yardıma ihtiyaç duyan çocuklara el uzatmak amacıyla önümüzdeki ay yola çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda bir çocuk filmleri festivali nedeniyle Anadolu’yu şehir şehir dolaşan Kobal bu kez Iğdır yolcusu.
ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
Oyuncu, kampanya yüzü olduğu ve reklam filmlerinde rol aldığı Deichmann’ın yetkilileriyle beraber şubat başında Iğdır’a gidecek ve önceden belirlenen köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle