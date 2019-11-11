Yardım gecesine ünlü yağdı
Nejat İşler’in Onursal Başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor için bir yardım gecesi düzenlendi.
DasDas’ın mekan sponsoru olduğu etkinlikte birbirinden ünlü isimler yer aldı. Sponsorluğunu Quantum’un üstlendiği etkinlikte Can Tunalı, Fatma Turgut, Göksel, Güvenç Dağüstün, Jabbar, Koray Candemir, Mert Fırat, Nejat İşler, Redd ve Orçun Sünear (Sattas) aynı sahneyi paylaştı. Oyuncu Demet Özdemir, Murat Şeker, Ertan Saban ve Hakan Özoğuz geceye katılan isimler arasındaydı. Etkinlikten elde edilen gelir, gençlerin ihtiyaçları ve ücretsiz spor eğitimi alması için harcanacak. Bu arada Arıkan Saat’in sahibi olduğu Quantum, Gümüşlükspor’a bir yıllığına sponsor oldu.
Hakan Özoğuz
Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan
Demet Özdemir
Göksel
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