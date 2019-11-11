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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Yardım gecesine ünlü yağdı

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Yardım gecesine ünlü yağdı

Nejat İşler’in Onursal Başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor için bir yardım gecesi düzenlendi.

DasDas’ın mekan sponsoru olduğu etkinlikte birbirinden ünlü isimler yer aldı. Sponsorluğunu Quantum’un üstlendiği etkinlikte Can Tunalı, Fatma Turgut, Göksel, Güvenç Dağüstün, Jabbar, Koray Candemir, Mert Fırat, Nejat İşler, Redd ve Orçun Sünear (Sattas) aynı sahneyi paylaştı. Oyuncu Demet Özdemir, Murat Şeker, Ertan Saban ve Hakan Özoğuz geceye katılan isimler arasındaydı. Etkinlikten elde edilen gelir, gençlerin ihtiyaçları ve ücretsiz spor eğitimi alması için harcanacak. Bu arada Arıkan Saat’in sahibi olduğu Quantum, Gümüşlükspor’a bir yıllığına sponsor oldu.

Yardım gecesine ünlü yağdı

Hakan Özoğuz
Yardım gecesine ünlü yağdı

Arıkan Saat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan
Yardım gecesine ünlü yağdı

Demet Özdemir
Yardım gecesine ünlü yağdı

Göksel 

 
   

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