Yapımcıya dava açıyor
Muhterem Nur, “Müslüm” filmi için kendisine 200 bin lira ödeme yaptığını iddia eden Nuri Yıldırım’a dava açmaya hazırlanıyor.
Filmin ortaklarından olan Yıldırım’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Nur, şöyle dedi: “Biz bu film için önce bir şirkete imza vermiştik, orası projeyi Nuri Bey’e yönlendirmiş. O da en son Mustafa Uslu’ya veriyor. Nuri Bey ile sözleşme yapıldığında sadece 50 bin aldım, o da banka, senet, avukat borçlarına gitti. 200 bin dediği, başka bir hikâyeydi. Beni yalancı durumuna düşürdüler, utanıyorum. Kendisine dava açacağım.”
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