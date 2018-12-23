“Yandım”ı Medine’de yazdım
MAZHAR Alanson, Üsküdar Belediyesi’nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte konser verdi. “Yandım Yandım”, “Sarı Laleler”, “Ah Bu Ben” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Mazhar Alanson şarkılarının hikayesini de anlattı.
Alanson “Yandım şarkısını Medine’de yazdım. İlk gün çıktım ‘Yandım’ satırını not ettim. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ı ekledim. Derken bir bakıyorsun arkasından ‘Bana Şarkılar Söyleten Kadın’ geliyor. ‘Baka baka doyamadım hem kokladım da’ tamamen Kabe’ye yazılmıştır. Şarkılarımı satır satır toplarım. Sezen gibi 15 dakikada yazamam, 3-4 ayda yazarım ben. Bu satırları bir araya getirmek de fakirin işi. Onu da ben yapabiliyorum” dedi.
Babayiğit şehit olmuş
Türkiye papağanı konuşuyor
Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Mazhar Alanson, Murat Özdemir’in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin “Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle