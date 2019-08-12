Yalnız başkan
Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Serdar Bilgili bayram tatili için Bodrum’u tercih etti. Lüks teknesinde görüntülenen Bilgili’nin yanında sevgilisi Özlem Kızılkaya’nın olmaması “ayrıldılar mı” sorusunu akla getirdi.
Serdar Bilgili, bayram tatili için Bodrum’a geldi. Lüks teknesinde tek başına tatil yapan ünlü iş insanı önceki gün denize girerken objektife takıldı. Bilgili’nin yanında bir süredir aşk yaşadığı Özlem Kızılkaya’nın olmaması dikkat çekti. Bu durum, ikilinin aşkının bittiği iddiasını akla getirdi.
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