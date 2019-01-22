'İki elim yakandadır Bülent...' Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a ateş püskürdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'İki elim yakandadır Bülent...' Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a ateş püskürdü!
GeriMagazin 'İki elim yakandadır Bülent...' Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a ateş püskürdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
22.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

'İki elim yakandadır Bülent...' Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a ateş püskürdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'İki elim yakandadır Bülent...' Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a ateş püskürdü!

Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş'ın arasına kara kedi girdi. Abi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yalçın Serttaş, kardeşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı.

"Ben hayatımı, çocuklarımın istikbalini ona verdim. 7-8 senedir beni bir telefonla dahi aramış insan değildir. Beni öyle bir hastalığa düşürdü ki, üzüntüden. Kimse inanmıyor yaşadığıma dahi...

Bazı konular oldu telefon açıyorum, cevap vermiyor. Dedim ki 'Bülent böyle böyle bana 5 bin TL gönder'. 'Sen bana emrediyorsun' dedi. Sonra gönderdi inkar yok... Ama bu hastalığımda çok büyük param gitti.

Vahap Avcı'ya dedim ki 'bunlar beni hastaneye götürüyorlar ama almazlar, burada bırakırlar' dedim.Öyle de oldu.  Ankara'ya hastaneye getirdiler beni. Bilgin Serttaş 2. gün 'işim var' deyip İstanbul'a gitti. Bu süreçte Bülent Serttaş yanıma gelmeyi bırak, aramadı bile. 110 kilodan 48 kiloya düştüm. Hastaneden çıkıp Malatya'ya döndüm. Çünkü öleceğimi biliyorum. 38 senede 75 bin TL ama eksisi artısı vardır 100 bin lira diyelim, o kadar bana verdiği para...

'Abi bir şöhret olsam sana arabanın kralını alacağım, evin kralını alacağım, lokanta açacağım' diyordu. 'amin' diyordum hep.
Benim durumun çok iyiydi, hala da iyi. Onun bir şeyine ihtiyacım yok.

2015 yılında benim için 'ölüyor' demişler. Yataktan kalkamıyordum. Geldiler yanıma 'Seni Amerika'ya götüreceğiz' dedi. Şov yaptı, bırak Allah aşkına.

Ben kendisine çok mesajlar attım.

Bana herkes 'İlgileniyor mu seninle' diyor. 'Sülalemin babası' diyorum. Yalan söylüyorum insanlara...

Ben çoluğumun, çocuğumun nafakasını ona yedirdim. İki elim yakasındadır artık. 4-5 ay önce bir para mevzusu oldu. Mahsus istedim yalan yok. 2008'den 2015'e kadar beni aramadı.

Ama gelip cemaati kurarsa, cemaatin dediğini kabul etmezsem namerdim. Ben para meraklısı, hastası olsaydım onun için ne evimi satardım, ne eşimin altınlarını satardım."

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İki elim yakandadır Bülent'

Yasmin sosyal medyayı salladı: Bana benziyor!

Acı unutulmaz ama paylaştıkça azalır

Hadise'den Aslı Enver'i kızdıracak paylaşım