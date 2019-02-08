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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Yalçın Menteş'ten acı haber

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Yalçın Menteş'ten acı haber

Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş'ten acı haber geldi.

Bir süredir Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Menteş dün akşam hayatını kaybetti.

Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu:

"Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Ömür Gedik Twitter sayfasında "Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu Yalçın Menteş" notunu paylaşırken, Şinasi Yurtsever ise "Güzel insan yetenekli oyuncu Yalçın abimiz de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Yalçın Menteş" yazdı...

Yalçın Menteş'in doktoru geçtiğimiz hafta ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

" Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz."

Yalçın Menteş hangi dizilerde oynamıştı
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Ünlü oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
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