Yalçın Menteş'e veda bugün!
Oyuncu Yalçın Menteş, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat akşamı hayatını kaybetti.
Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş cenaze bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştı.
"Babamın cenazesi yarın(bugün) saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşecek törenin ardından, Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur."
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