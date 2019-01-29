"Kalbi iki kez durdu" Yalçın Menteş yoğun bakımda!
Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen ünlü oyuncu Yalçın Menteş yoğun bakımda.
Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
DURUMU KRİTİK
Yalçın Menteş'in oyuncu dostu Kağan Öztop ise şunları söyledi: 2 gün önce solunumunda sıkıntı yaşayınca Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin aciline kaldık. İki kez kalbi durdu. Bu sabah başka bir hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun kritik olduğu söyledi...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle