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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? İşte evlilikleri

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Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? İşte evlilikleri

Gözlerden uzak bir yaşam süren Yalçın Dümer, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Sektöre ve özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın Dümer’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Yalçın Dümer kimdir?

Oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Konservatuar öğrencisiyken babasından izin giderek Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı. 

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım attı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu.

1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Yalçın Dümer,  1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı var. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.

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