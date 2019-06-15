YakÄ±n dostlarÄ±nÄ± otelinde aÄŸÄ±rladÄ±
BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, ortaÄŸÄ± olduÄŸu Cape Bodrum Beach Resortâ€™te verdiÄŸi davetle yakÄ±n dostlarÄ±nÄ± bir araya getirdi.
Bodrum-GÃ¼ndoÄŸanâ€™da hizmet veren Cape Bodrum Beach Resort yenilendi. Otel yeni yÃ¼zÃ¼yle renkli bir davete ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Hakan Altun
Ã–nceki akÅŸam Fikret Ormanâ€™Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen davete Abdullah AvcÄ±, Ali Åžen, Serdal AdalÄ±, Cem YÄ±lmaz, Abdullah KiÄŸÄ±lÄ±, GÃ¶khan Tepe, Tugay KerimoÄŸlu ve Ercan SaatÃ§i gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimler katÄ±ldÄ±. Gece, iki klarnet virtÃ¼Ã¶zÃ¼ HÃ¼snÃ¼ Åženlendirici ve Vassilis Saleasâ€™Ä±n mÃ¼zikleriyle renklendi.Â
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VassilisÂ Saleas -Â Ercan SaatÃ§i -Â HÃ¼snÃ¼ Åženlendirici
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HÃ¼lya-Abdullah AvcÄ±
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