Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
05.08.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

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Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal Beşiktaş'ta bir mekanda bir araya geldi. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu tanıştırmak için organize ettiği geceye topuklu ayakkabı krizi damga vurdu. Mekan çıkışında ayağı kayan Yağmur Ünal, belediyeye ait çöp kamyonunun arkasına düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Kasım Garipoğlu’nu ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Eğlenceli başlayan gece talihsiz bir kazayla sona erdi. Yağmur Ünal, bir süredir aşk yaşadığı Kasım Garipoğlu’nu aileye soktu. Ünal önceki gece Garipoğlu’nu, ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Bebek’teki Lucca adlı mekânda bir araya gelen üçlüye kalabalık bir arkadaş grubu eşlik etti.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Gecede sürpriz bir yakınlaşma da yaşandı. İşadamı Emre Karabacak’tan geçen sene boşanan Irmak Ünal, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Anıl Tetik’le gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Irmak Ünal ve Anıl Tetik mekân kapısından el ele çıktı. Ancak flaşlar art arda patlayınca Tetik, Ünal’ın elini bırakarak hızla taksiye yöneldi.

ÇÖP ARABASINA DÜŞTÜ

Mekândan yanında sevgilisi Kasım Garipoğlu olmadan çıkan Yağmur Ünal topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayağının kayması ile Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp toplama aracının arkasına düşen Ünal’ın yardımına ablası ve belediye çalışanları koştu.

Kazanın ardından ayakkabılarını çıkarıp eline alan Yağmur Ünal, annesine ait araçla evinin yolunu tuttu.

Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi


Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi

Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi


 

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