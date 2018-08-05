Yağmur Ünal Irmak Ünal buluşmasında topuklu ayakkabı krizi
Yağmur Ünal ile Irmak Ünal Beşiktaş'ta bir mekanda bir araya geldi. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu tanıştırmak için organize ettiği geceye topuklu ayakkabı krizi damga vurdu. Mekan çıkışında ayağı kayan Yağmur Ünal, belediyeye ait çöp kamyonunun arkasına düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Kasım Garipoğlu’nu ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Eğlenceli başlayan gece talihsiz bir kazayla sona erdi. Yağmur Ünal, bir süredir aşk yaşadığı Kasım Garipoğlu’nu aileye soktu. Ünal önceki gece Garipoğlu’nu, ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Bebek’teki Lucca adlı mekânda bir araya gelen üçlüye kalabalık bir arkadaş grubu eşlik etti.
SÜRPRİZ YAKINLAŞMA
Gecede sürpriz bir yakınlaşma da yaşandı. İşadamı Emre Karabacak’tan geçen sene boşanan Irmak Ünal, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Anıl Tetik’le gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Irmak Ünal ve Anıl Tetik mekân kapısından el ele çıktı. Ancak flaşlar art arda patlayınca Tetik, Ünal’ın elini bırakarak hızla taksiye yöneldi.
ÇÖP ARABASINA DÜŞTÜ
Mekândan yanında sevgilisi Kasım Garipoğlu olmadan çıkan Yağmur Ünal topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayağının kayması ile Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp toplama aracının arkasına düşen Ünal’ın yardımına ablası ve belediye çalışanları koştu.
Kazanın ardından ayakkabılarını çıkarıp eline alan Yağmur Ünal, annesine ait araçla evinin yolunu tuttu.
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