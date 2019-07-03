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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Yağmur Sarnıç kimdir? Emre Aşık’la boşandı mı?

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Yağmur Sarnıç kimdir? Emre Aşık’la boşandı mı?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. İki tarafında birbirleri hakkındaki iddiaları ardından Yağmur Sarnıç’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık’ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, 1993 tarihinde dünyaya geldi. Evlendikten sonra “Aşık” soyadını alan Yağmur Sarnıç’ın mesleği ise iç mimarlıktır. 2012 yılında Fransa’da Emre Aşık ile nikah masasına oturdu. 2017'de Sokakta bulduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Aşık, veterinerle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, magazin sayfalarına konu olmuştu. 2018 yılında boşanma kararı alan Emre- Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu. Yağmur Aşık, boşanma kararı ardından “Sarnıç” soyadını kullanmaya başladı. İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık’ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden oldu. Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar basına yansıdı. 7 yıldır Emre Aşık ile evli olan Yağmur Sarnıç 3 çocuk annesi.

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