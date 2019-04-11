'Yağmur Aşık saçımı çekti, beni tekmeledi!'
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, tedaviye getirdiği baykuş yüzünden veterinerle kavga etti, mahkemelik oldu. Dün görülen davada hakim, bilirkişinin kamera kayıtlarını incelemesine karar verip davayı erteledi.
Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, iki yıl önce bahçede bulduğu bir baykuşu tedavi için veteriner Dilara Tezel'e götürdü. "Bu kulaklı orman baykuşu. Bakanlığa haber vermemiz gerekir" diyen veterinerle Aşık arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Aşık veterinere saldırdı. İkili mahkemelik oldu.
HAKİM DAVAYI ERTELEDİ
Aşık hakkında kasten yaralamadan 6.5 yıla, veteriner hakkında ise tehditten 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Dün görülen davada veteriner Tezel, "Yağmur Aşık saçımı çekti, beni tekmeledi" dedi. Hakim, bilirkişinin kamera kayıtlarını incelemesine karar verip davayı erteledi.
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