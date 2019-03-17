Vuslat dizisinin yeni bölüm 2. fragmanında Aziz ve Feride karşı karşıya geliyor
Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Trt 1 dizisi Vuslat yarın akşam 11. Bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Kerem Nehir ile birlikte yeni bir oyun oynayacak. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özeti
TRT 1’in sevilen dizisi Vuslat’ın bu haftaki on birinci bölümünde Feride, Yalçın’a videoyu teslim etmekten son anda vazgeçer. Aziz’in evden taşınma haberi Perihan’ı çileden çıkartır. Kerem ile Sultan fotoğrafta gördükleri kişinin peşine düşerken, Yalçın’ı da beklenmedik bir sürpriz bekler. Kerem, karakola giderek komisere bir teklifte bulunur. Fırat, hastalığı halen devam eden Aneta’yı eve getirir. Eve geri dönen Fırat evle ilgili yaşananların hepsini öğrenir. Perihan, Nehir ile Aziz’in nişanını yapmaya karar verir. Kerem, Nehir ile birlikte yeni bir oyun oynar. Şirkette çok ciddi krizleri arka arkaya yaşan Aziz, Salih Baba’yı ziyaret eder.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dedesinin saatini gördükten sonra yaşadığı hayretle, soluğu Salih Baba’da alan Aziz, Salih Baba’nın dükkanında Feride ile karşılaşır. Feride, görüntüleri kaydettiği telefonunu Yalçın’a delil olarak verir. Feride ile Aziz’in yakınlaşması devam ederken Feride, duyguları arasında gidip gelmeye devam eder.
Tahsin, Kerem’in kötü oyunlarından dolayı zor günler yaşarken Kerem’i durdurmanın yolunu aramaktadır. Kötü oyunlarına devam eden Kerem, bir yandan da ölen annesinin ve babasının izini aramaya koyulur. Ailenin itibarını korumak için harekete geçen Perihan, Kerem’e hisseleri karşılığında, ailesi ile ilgili bilgiler verir.
Aziz’e düşman olanlar arasına Fırat da katılırken, Alice’in hikayesini öğrenen Sultan, Alice’i bulmanın yolunu aramaya başlar. Kerem ile işbirliği kuran Nehir, şirketi zor duruma sokacak yeni planlar yapar.
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