Volga Sorgu kimdir?
Oyuncu Volga Sorgu sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. İddialar ardından açıklamada bulunan Volga Sorgu, 'O da beni darp etti, benim de darp raporum var.' açıklamasında bulundu. İşte, Volga Sorgu'nun hayatına ilişkin bilgiler...
Volga Hüseyin Sorgu Tekinoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Emekli öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema ve TV Bölümü mezun olduktan sonra sinema hayatına ilk olarak 2002 yılında çekilen Sır Çocukları adlı film ile başladı.
Volga Sorgu, 2008 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Başka Semtin Çocukları" adlı sinema filminde Mehmet Ali Nuroğlu, İsmail Hacıoğlu,Ertan Saban, Eyşan Özhim, Bülent İnal, Avni Yalçın ile birlikte oynadı. Volga Sorgu bu filmdeki rolü ile 45.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Yine 2008 yılında çekilen "Kara Köpekler Havlarken" adlı sinema filmindeki rolü için 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
2011 yılında senaryosunu yazıp yönettiği "Kaledeki Yalnızlık" adlı sinema filminde başrollerde Özlem Tekin, Numan Çakır, Erkan Can, Ümit Karan veTolga Sarıtaş oynamıştır.
2013 yılında "Tatar Ramazan" adlı dizide Bülent İnal, Burak Yamantürk, Burcu Kara, Özge Özpirinçci ve Umut Karadağ ile beraber rol aldı.
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