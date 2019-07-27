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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Volga Sorgu kimdir?

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Volga Sorgu kimdir?

Oyuncu Volga Sorgu sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. İddialar ardından açıklamada bulunan Volga Sorgu, 'O da beni darp etti, benim de darp raporum var.' açıklamasında bulundu. İşte, Volga Sorgu'nun hayatına ilişkin bilgiler...

Volga Hüseyin Sorgu Tekinoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Emekli öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema ve TV Bölümü mezun olduktan sonra sinema hayatına ilk olarak 2002 yılında çekilen Sır Çocukları adlı film ile başladı.

Volga Sorgu, 2008 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Başka Semtin Çocukları" adlı sinema filminde Mehmet Ali Nuroğlu, İsmail Hacıoğlu,Ertan Saban, Eyşan Özhim, Bülent İnal, Avni Yalçın ile birlikte oynadı. Volga Sorgu bu filmdeki rolü ile 45.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Yine 2008 yılında çekilen "Kara Köpekler Havlarken" adlı sinema filmindeki rolü için 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp yönettiği "Kaledeki Yalnızlık" adlı sinema filminde başrollerde Özlem Tekin, Numan Çakır, Erkan Can, Ümit Karan veTolga Sarıtaş oynamıştır.

2013 yılında "Tatar Ramazan" adlı dizide Bülent İnal, Burak Yamantürk, Burcu Kara, Özge Özpirinçci ve Umut Karadağ ile beraber rol aldı.

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