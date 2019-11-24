Vina isminin anlamı nedir? Müge Boz’un bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Bebeğinin ismini Vina koyacağını açıklayan Müge Boz, anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini 'doğumda öğreneceğiz' diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum haberleri ardından Vina isminin anlamı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Vina ne demek, Vina isminin anlamı nedir?
Ünlü isimlerin bebeklerine verdikleri isimler ebeveyn adaylarına ilham oluyor. Son zamanlarda en çok dikkat çeken isim ise Vina oldu. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, cinsiyetini doğumda öğrendikleri kızlarına Vina ismini erdi. İsim haberleri ardından Vina’nın anlamı merak konusu oldu.
Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "biz şimdi" demek.
Bebeğine vereceği ismi sosyal medyadan duyuran Müge Boz, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Boz Vina ismiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik… Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu”
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