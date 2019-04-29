Vildan Atasever kimdir, nişanlısı kim?
Oyuncu Vildan Atasever, sosyal medyadan paylaştığı nişan fotoğraflarıyla gündeme geldi. 8 aydır aşk yaşadığı Erkan Akdemir’le nişanlanan Vildan Atasever’in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Vildan Atasever kimdir, nişanlısı kim?
Kadın İsterse dizisiyle yıldızı parlayan Vidan Atasever, 26 Temmuz 1981 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan ancak İstanbul’da yaşamını sürdüren Vildan Atasever, bir süre dj’lik yaptıktan sonra amatör olarak tiyatro ile oyunculuğa başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yapımı Kurtlar Vadisi dizisi ile yaşadı.
Beyaz perde projesi İki Geç Kız’da sergilediği performansla adından söz ettiren Vildan Atasever, 42. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
2001’de gazeteci Taylan Kılıç ile nikah masasına oturdu. Evlilikleri 2007’de son buldu. 2010 yılında ise meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile evlendi. Bu evliliği ise 2015’te son buldu. Geçtiğimiz ağustos ayında Belgrad ormanında yürüyüş yaparken tanıştığı Erkan Akdemir’le 2019 mart ayında nişanlandı. Erkan Akdemir ticaretle uğraşıyor.
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