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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı! Hababam Sınıfı, Tayfun Akalın’ı son yolculuğuna uğurladı

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Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı! Hababam Sınıfı, Tayfun Akalın’ı son yolculuğuna uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ‘Hababam Sınıfı’ filmi oyuncularından Tayfun Akalın, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

Ümraniye’de bulunan bir huzurevinde geçtiğimiz ay dengesini kaybedip yere düştükten sonra beyin kanaması geçiren Tayfun Akalın, Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akalan’ın dün hayatını kaybettiği açıklandı.
Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Bizim Aile gibi Türk sinemasında hafızalara kazınmış yapımlarda yer alan oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Akalın için düzenlenen törene ‘Hababam Sınıfı’ filminde yer alan oyuncularda katıldı. Arkadaşlarını son yolculuklarında yalnız bırakmayan oyuncuların üzgün oldukları görüldü.

Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı Hababam Sınıfı, Tayfun Akalın’ı son yolculuğuna uğurladı

‘Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı’
Hababam Sınıfı Filminde Veysel Efendi’den kapının kapatmasını isteyen Ercan Gezmiş,’’ 2018 yılı Hababam Sınıfı için iyi gelmedi. Bu sene uğurladığımız üçüncü arkadaşımız oldu Tayfun. Biz her ne kadar 45 senedir birlikte olmaya çalışsak da azalıyoruz. Bizi beşinci nesil izliyor şu anda. Nereye gitsek saygı görüyoruz. Şu eksilmeler olmasaydı çok daha mutlu olacaktık. Ancak Hababam Sınıfı yaşamaya devam ediyor. Kalan arkadaşlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Veysel Efendi, son iki yıldır kapıyı öyle bir açtı ki, yapma Veysel abi. Kapat şu kapıyı. Artık eksilmeyelim. Çünkü Hababam Sınıfının yapacak halen çok işi var’’ dedi.
Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı Hababam Sınıfı, Tayfun Akalın’ı son yolculuğuna uğurladı

Hababam Sınıfının ‘Boncuğu’ Ergün Sözen, "Çok üzgünüz. Hababam Sınıfı bir aileydi ve bu aile yaşamaya devam edecek. Giden arkadaşlarımız biz yaşadıkça kalbimizde yer almaya devam edecek. Hababam Sınıfı nesiller boyu böyle güzel hatırlanmaya devam eder inşallah. Gidenlerde hiçbir zaman unutulmasın’’ diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Hababam Sınıfı'nın en güzel çocuğuydu
Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ise, ‘’Hababam Sınıfı'nın en güzel çocuğuydu. Ben onu hep öyle hatırlayacağım. Yazın annesini kaybetmişti. Çok geçmeden kendisini kaybettik. Bu kayıplar büyüklerimizden başladı. Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan bir bir kaybettik. Çok üzgünüm’’ ifadelerini kullandı.
Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tayfun Akalın arkadaşlarının omzumda son yolculuğuna uğurlandı.
Veysel Abi, kapat artık şu kapıyı Hababam Sınıfı, Tayfun Akalın’ı son yolculuğuna uğurladı



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