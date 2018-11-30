Vegan oldu
Kanal D’de yayınlanan “Bir Litre Gözyaşı” dizisindeki fit görünümüyle dikkat çeken Sanem Çelik vegan beslenmeye başladı.
Bir yıl önce veganlığı seçtiğini söyleyen Sanem Çelik, hiçbir hayvansal ürünü yemiyor, içmiyor ve günlük hayatta hayvansal ürün kullanmamaya gayret ediyor. Kendini gün geçtikçe daha enerjik, fit ve mutlu hissettiğini söyleyen oyuncu, mayıs ayında Hindistan’a gidecek. Çelik, hem bir sempozyum davetine katılacak hem de farklı şehirlerdeki vegan yaşam biçimlerini inceleyecek.
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