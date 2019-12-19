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19.12.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Vedat Milor’dan takipçisine jest

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Vedat Milor’dan takipçisine jest

Ünlü gurme Vedat Milor takipçisine yaptığı jestle takdir topladı. Bir takipçisi, "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" mesajına kayıtsız kalmadı.

Milor, kendisinden istekte bulunan takipçisini kırmayarak iletişime geçti.

Vedat Milor ile özelden yazışan kişinin arasında geçen diyalog:

-Adresini ver kardeşim.

+Abi ben trolüne paylaşmıştım onu şoktayım.

-İstiyor musun istemiyor musun?

 +İstemez olur muyum! En sevdiğim gurme sensin!

Konserve gönderdi
Hediyesi eline geçen kişi, gelen konserveyi ve Vedat Milor'un içine yazdığı notu paylaştı. Vedat Milor konserve gönderdi ve şu notu düştü, “Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye bu olmalı”

Vedat Milor’dan takipçisine jest



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