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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
03.11.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Ve sahnede Edis cesareti...

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Ve sahnede Edis cesareti...

Edis’in 29 Ekim konserinde giydiği payetli pantolon sosyal medyayı salladı. Tabii Başak Dizer Tatlıtuğ, Aslı Barış ve Ceylan Atınç’tan oluşan Moda Konseyi de Edis’in “ışıltılı” stilini mercek altına aldı. Bir erkek arkadaşınız bu pantolonu giymeye cesaret etse, ne tepki verirdiniz?

* Aslı Barış:

Sevgili konsey üyeleri Edis’in konserde giydiği payet işlemeli pantolon özellikle sosyal medyayı yıktı geçti. Moschino bile kendi story’sinde paylaştı. Ama favori yorumum: “Edis’in pantolonu benim istikbalimden parlak”. Dakikalarca güldüm...

* Ceylan Atınç:

Koleksiyonu görür görmez “Edis giyer” demiştim, bahse girsem kazanırdım yani.

“Şov parçası” olarak adlandırdığımız yıldız bir parça o pantolon.

Pop star dünyası da böyle bir dünya, sahne üstünde dans ederken ve şarkı söylerken sizi star hissettirecek kostümler gerekiyor.

Edis’in giydiği de tam bir sahne pantolonu.

Bu tip parçaları sweatshirt gibi daha spor üstlerle kombinleyince oldukça cool bir tarz oluyor.

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Benim aklıma böyle bir kombin yapmak gelmezdi. İlham verici diyemem; Michael Jackson çokça giymişti. Ama cesurca. Bende bu pantolondan var; beyaz tişört ya da sweatshirt’le giyiyorum

* Aslı Barış:

Bende de var, siyah bol salaş kazaklarla kullanıyorum.

Ve sahnede Edis cesareti...

* Ceylan Atınç:

Çok yakın bir arkadaşım bir çekim için giymişti ve dediğim gibi, düz beyaz bir tişörtle spor durmuştu. Sokak için fazla gelebilir tabii ama özel bir gece ve bir davet için neden olmasın...

* Aslı Barış:

Çıkardığım sonuç: Edis’in pantolonu çoğu kadının dolabında var. Bir erkek arkadaşınız bu pantolonu giymeye cesaret etse ne tepki verirdiniz?

* Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ben erkek bir pop star giydirsem, galiba pul payeti sadece cekette, gömlekte, tişörtte kullanırdım. Ama herkes istediğini giymekte serbest.

* Aslı Barış:

Erkek modasında gereğinden fazla mı muhafazakarız?

Başak Dizer Tatlıtuğ:

Konu erkek kıyafetleri olunca yeniliklere kapalıyız. Mesela kırmızı, pembe renk ve parlak kumaşlar, çok dar kesim parçalar, vücut tipi uygun olsa da her zaman Türk erkeğini zorlar.

 Takip listesi

  Aslı Barış: Bu hafta influencer/blogger’lara ödüller dağıtıldı. Devir influencer devri. Hem övülüyor hem de hunharca eleştiriliyorlar. Siz kimleri takip ediyor, kimlerin tarzını beğeniyorsunuz?

Ceylan Atınç: Duygu Özaslan yurtdışındaki güzellik blogger’ları gibi çalışıyor; özenli, marka odaklı ve disiplinli. Fotoğraf gözü, kadrajı, yansıttığı dünya açısından beğendiğim pek çok isim de var. Yine de çoğunun içerik yaratma konusunda kendilerini tekrar ettiklerini düşünüyorum. Hep aynı fotoğrafa bakıyor gibi hissediyorum; farklı tarzlar, farklı saçlar, farklı pozlar arıyor gözüm...

Başak Dizer Tatlıtuğ: Cesaretlendirmek ve rekabeti kaliteli hale getirmek için, ödül verilmesi doğru bir hareket. Çok farklı tarzda moda blogger’ı ve influencer takip ediyorum. “En İyi Yükseliş Gösteren Influencer” ödülünü alan Rachel Araz’ı beğenerek takip ediyorum. Ülkemizde sosyal medya ortamında çok cesur, farklı ve ilham verici olmak zor. Linç yemeniz kaçınılmaz. Yabancı influencer’ları takip edenler ne dediğimi anlayacaktır.

 Aslı Barış: Ben ödül alanlardan örnek veremeyeceğim, Nil Ninat’ın tarzını beğeniyorum. Tarzı cesur ve en önemlisi taklit değil. Bu alanda özgün içerik bulmak çok zor ülkemizde...

Ve sahnede Edis cesareti...

Daha fazla nasıl gündeme gelebilirim?

 * Aslı Barış: Jennifer Lopez’in bir dergi için yaptığı çekim, ortalığı sallayan ikinci konu. J-Lo’nun Valentino elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii elbise denirse...

* Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ortada bir kıyafet ya da styling göremediğim için yorum yapamayacağım. Sadece “daha fazla nasıl gündem olurum” kaygısı var gibi. Ne pozu, ne çekimi, ne kıyafeti, sevebildim. Diğer yıldızların ışık-poz-saç-makyaj olarak çok daha estetik çekilmiş, çıplaklığı hiç rahatsız etmeyen başka fotoğrafları var. Ama bu olmamış.

* Ceylan Atınç:

Katılıyorum. Çok güzel bir kadın ama estetik bir kare değil. J-Lo’nun yıllar önce Grammy ödül töreninde giydiği Versace elbiseye ve oradaki görünümüne atıfta bulunulmuş. Ve evet yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş. Yine de bunca çıplaklık sevdiğim bir görüntü değil, J-Lo’nun R&B tavrını çok daha fazla yakıştırıyorum.

* Aslı Barış: Sanırım “Aman Tanrım 50 olacağım ama hâlâ çok güzel olduğumu göstermeliyim” çabası.

Güzelsin zaten, aksini iddia eden yok sevgili J-Lo. Ne gerek var böyle şeylere?

Ve sahnede Edis cesareti...

Muhteşem İkili kaç puan aldı

 * Aslı Barış: Bu haftanın bombası; “Muhteşem İkili” dizisi. Kerem (Bürsin) ve İbrahim’in (Çelikkol) tarzları daha ilk haftadan çok konuşuldu...

* Başak Dizer Tatlıtuğ:

Birbirinden çok farklı yaşam tarzı ve karakteri olan iki rakibi değişik giydirerek iyi yapmışlar. Zor iş; ikisi de polis, nereye kadar farklı giydirebilirsin? Yine de kolay ayrışıyor birbirinden.

* Aslı Barış: Haklısın. Şahsen Kerem’in takım elbisesini beğendim. Asıl merak ettiğim, önümüzdeki hafta dizide yer alacak Uğur Yücel.

* Başak Dizer Tatlıtuğ:

Gördüğüm kadarıyla tarzında can alıcı bir parça var, o da  ‘yarım’ gözlüğü. Bakalım altından ne çıkacak?

Ve sahnede Edis cesareti...

 

 

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