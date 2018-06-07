Vatanım Sensin'e duygusal veda! Gözyaşları sel oldu
Vatanım Sensin dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Milli mücadele dönemindeki fedakarlıkların hatırlatıldığı sahneler ekran başındakileri de derinden etkiledi. Azize ve Cevdet'in kurşuna dizilme sahnesinin damga vurduğu Vatanım Sensin finalinde Türk Ordusu, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e girerek, Yunan işgaline son verdi. İşte Vatanım Sensin final bölümünde yaşananlar!
Vatanım Sensin dizisi dün akşam gözyaşlarına boğan bir bölümle final yaptı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin, 59. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın da konuk olduğu final bölümüne Cevdet ve Azize'nin kurşuna dizilme sahnesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Cevdet ve Azize’nin Yunan Genarali Filipos’u aldatmayı başardı. Ancak finalde Cevdet ve Azize, şehitlik mertebesine ulaştı…
FİNALDE YAŞANANLAR
Cevdet'in gizli vazifesini itiraf ettirmeyi başaramayan Filippos, ona karşı oynayabileceği en büyük koz olan Azize'yi ele geçirdi.. Hilal ve Yıldız ise anne ve babalarının akıbetinden habersiz cepheye gider, yıllardır duydukları cehennemi kendi gözleriyle gördüler.. Yakup, Şafak Harekatı'nın son hazırlıklarını sürdürürken Leon da Filippos'un emriyle Sakarya Cephesi'ne ulaştı. Hilal, Leon, Yıldız ve Yakup'un kaderi savaş meydanında şekillendi.Azize ile Cevdet, canları pahasına Filippos'un eziyetlerine direnirken takatleri anbean tükeniyordu. Üstelik Yunan Ordusu var gücüyle saldırmakta, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebesi sona yaklaşmaktaydı.
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