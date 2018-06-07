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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
07.06.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Vatanım Sensin'e duygusal veda! Gözyaşları sel oldu

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Vatanım Sensin'e duygusal veda! Gözyaşları sel oldu

Vatanım Sensin dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Milli mücadele dönemindeki fedakarlıkların hatırlatıldığı sahneler ekran başındakileri de derinden etkiledi. Azize ve Cevdet'in kurşuna dizilme sahnesinin damga vurduğu Vatanım Sensin finalinde Türk Ordusu, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e girerek, Yunan işgaline son verdi. İşte Vatanım Sensin final bölümünde yaşananlar!

Vatanım Sensin dizisi dün akşam gözyaşlarına boğan bir bölümle final yaptı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin, 59. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın da konuk olduğu final bölümüne Cevdet ve Azize'nin kurşuna dizilme sahnesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Cevdet ve Azize’nin Yunan Genarali Filipos’u aldatmayı başardı. Ancak finalde Cevdet ve Azize, şehitlik mertebesine ulaştı…

FİNALDE YAŞANANLAR

Cevdet'in gizli vazifesini itiraf ettirmeyi başaramayan Filippos, ona karşı oynayabileceği en büyük koz olan Azize'yi ele geçirdi.. Hilal ve Yıldız ise anne ve babalarının akıbetinden habersiz cepheye gider, yıllardır duydukları cehennemi kendi gözleriyle gördüler.. Yakup, Şafak Harekatı'nın son hazırlıklarını sürdürürken Leon da Filippos'un emriyle Sakarya Cephesi'ne ulaştı. Hilal, Leon, Yıldız ve Yakup'un kaderi savaş meydanında şekillendi.Azize ile Cevdet, canları pahasına Filippos'un eziyetlerine direnirken takatleri anbean tükeniyordu. Üstelik Yunan Ordusu var gücüyle saldırmakta, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebesi sona yaklaşmaktaydı.

FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

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