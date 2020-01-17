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Haber Giriş: 17.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önceki sözleri şoke etti!

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Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önceki sözleri şoke etti!

Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda, "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediği ortaya çıktı.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı 2017 yılında tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in, 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportajda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı:

"ERKEĞİMİ BAŞKASIYLA GÖRÜRSEM ACIMAM, GEBERTİRİM"
Filiz Aker'e 1993 yılında 'Sema Soruyor?' adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı. Aker, söz konusu röportajda, "Erkeğimi çok kıskanırım" ve "Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış.

Vatan Şaşmazın katili Filiz Akerin yıllar önceki sözleri şoke etti

Vatan Şaşmaz Filiz Aker'in yeğeni ile aynı karede Sunucu Vatan Şaşmaz’ı İstanbul Beşiktaş’taki Conrad Otel’de 54 yaşındaki eski manken Filiz Aker öldürdü. Sonra intihar etti. Vatan Şaşmaz'ın üç gün önce Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan ile bir yapımcının doğum günü kutlamasında eğlendiği görüntü ortaya çıktı.
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