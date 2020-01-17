Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önceki sözleri şoke etti!

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı 2017 yılında tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in, 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportajda ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı:

"ERKEĞİMİ BAŞKASIYLA GÖRÜRSEM ACIMAM, GEBERTİRİM"

Filiz Aker'e 1993 yılında 'Sema Soruyor?' adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı. Aker, söz konusu röportajda, "Erkeğimi çok kıskanırım" ve "Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış.







