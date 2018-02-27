Vapurum jilet oldu

Kulübün o vapuru alması için kendisine ödediği 250 bin lirayı sonradan geri istemesiyle planları suya düşen Gencer’in ev ve otomobiline de haciz geldi. Ünlü müzisyen, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ünal Aysal’ın başkanlığı döneminde oturup kulübe bu projemden bahsettim. Onay verdiler. Anlaşmamıza göre ben vapuru alacak, ödemesini de vapurda düzenleyeceğim organizasyonlardan kazandıklarımla yapacaktım. Ama yönetim sonradan vazgeçti, verdikleri parayı geri istedi. Yılmadım, bir şahısla anlaştım, o da maalesef çalışmayı tamamlayamadı, ortada kaldım. Sonuç olarak vapur jilet olmak üzere hurdaya çıktı. Kulüp ayrıca evime, arabama haciz koydurdu. Şimdi bir hukuk mücadelesi veriyorum.”

Evine ve otomobiline haciz gelen Bora Gencer, hukuki mücadele başlattığını söyledi.