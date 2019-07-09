Valeron ile her şey yolunda
Ata Demirer’le yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Aslı Turanlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu, “Önümüzdeki günlerde Londra’da kısa bir tatil yapacağım. Bugün de yolculuk öncesi biraz alışveriş yapmak istedim” dedi. Turanlı, DJ Valeron Ilias Valaris ile yeni başlayan ilişkisi hakkındaki sorulara ise “Çok güzel giden bir ilişkim var. Her şey gayet yolunda” yanıtını verdi.
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