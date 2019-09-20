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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
Aslı BARIŞ
20.09.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Vahşi batı şıklığı

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Vahşi batı şıklığı

Türkiye’nin en şık kadınlarından Yasemin Özilhan, kovboy modasının açılışını yapmış.

Sonbahar/kış sezonunun öne çıkacak trendi ile tanışın: Kovboy çizmeleri.

Stil ikonumuz Yasemin Özilhan, herkesten önce davranarak ilk önce giymiş.

Uzun kovboy çizmeleri, yine aynı havadaki kemeri ile paslaşma halinde.

Isabel Marant sweatshirt’ü ve şortuyla, kombinine sadelik katması da başarılı bir hamle. Halihazırda çizmeleri gösterişli olduğu için, en ufak iddialı bir parça bu kombini ofsayta düşürebilirdi. Özilhan, bu hataya düşmemiş.

Vahşi batı şıklığı

Bal gibi faul

“Futbolcu tarzı” diye bir şey var şu hayatta ne yazık ki... Bkz: Ricardo Quaresma’nın tabelayı andıran giysisi...

Nedendir bilinmez; devasa logolu, aşırı pahalı ancak sakil, beş yüz metre öteden “buradayım” diye haykıran ne varsa giyiyor topçular...

Quaresma da bu akımın iddialı temsilcilerinden.

Çocuk pijamasını andıran takımı göz yoruyor.

Sneaker’larıyla da renk uyumu içinde olması, futbolcunun bu kombini özenip de yapmış olduğuna delalet ki, bu işi daha da zorlaştırıyor.

Eşi Daphne’nin üzerinde çok daha sade bir giysi görüyoruz.

İnceden kabak tadı veren bisikletçi taytı ve bel çantasıyla ‘90’lar modasına selam çakıyor. Eşinin yanında, yalınlık abidesi gibi kalmış.

Vahşi batı şıklığı

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