Vahşi batı şıklığı
Türkiye’nin en şık kadınlarından Yasemin Özilhan, kovboy modasının açılışını yapmış.
Sonbahar/kış sezonunun öne çıkacak trendi ile tanışın: Kovboy çizmeleri.
Stil ikonumuz Yasemin Özilhan, herkesten önce davranarak ilk önce giymiş.
Uzun kovboy çizmeleri, yine aynı havadaki kemeri ile paslaşma halinde.
Isabel Marant sweatshirt’ü ve şortuyla, kombinine sadelik katması da başarılı bir hamle. Halihazırda çizmeleri gösterişli olduğu için, en ufak iddialı bir parça bu kombini ofsayta düşürebilirdi. Özilhan, bu hataya düşmemiş.
Bal gibi faul
“Futbolcu tarzı” diye bir şey var şu hayatta ne yazık ki... Bkz: Ricardo Quaresma’nın tabelayı andıran giysisi...
Nedendir bilinmez; devasa logolu, aşırı pahalı ancak sakil, beş yüz metre öteden “buradayım” diye haykıran ne varsa giyiyor topçular...
Quaresma da bu akımın iddialı temsilcilerinden.
Çocuk pijamasını andıran takımı göz yoruyor.
Sneaker’larıyla da renk uyumu içinde olması, futbolcunun bu kombini özenip de yapmış olduğuna delalet ki, bu işi daha da zorlaştırıyor.
Eşi Daphne’nin üzerinde çok daha sade bir giysi görüyoruz.
İnceden kabak tadı veren bisikletçi taytı ve bel çantasıyla ‘90’lar modasına selam çakıyor. Eşinin yanında, yalınlık abidesi gibi kalmış.
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