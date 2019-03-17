Uzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
BERK Oktay, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’ndan müstehcen görüntülerini sosyal medyada ifşa ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılığa ifade veren Şarapçıoğlu, suçlamayı kabul etmedi.
Şarapçıoğlu, görüntülerin paylaşıldığı hesabın hack’lendiğini belirtti. Şarapçıoğlu’nun ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, Instagram hesaplarının aynı IP adresinden bağlandığı ve bu hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti. Savcı, kamu davası açılmadan Merve Şarapçıoğlu’nun ve mağdur Berk Oktay’ın dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi. Tarafların uzlaşmaması halinde ise Merve Şarapçıoğlu “özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
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