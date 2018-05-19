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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
19.05.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Uyuşturucudan hapis cezası alan ünlülerden yeni hamle

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Uyuşturucudan hapis cezası alan ünlülerden yeni hamle

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.

Habertürk Gazetesi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; “uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ile müzisyen Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay, karara itiraz edecek.

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Yusuf Akgün’ün avukatı Erol Şahin, şunları dedi:
“Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına temin ettiği yönünde dosyada delil yok. Mahkeme, sürpriz bir şekilde tüm sanıklara uyuşturucu ticareti suçundan ceza verdi. Dosya kapsamına ve yasaya aykırı bulduğumuz bu kararın bozulması amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Cenk Eren ile Çağatay Ulusoy’un avukatı Şeyda Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Yıldırım, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra karara yaptıkları itiraz üzerine dava dosyasının İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceğini ifade etti. 5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a da gönderiliyor.

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay hapis yatacak. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

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