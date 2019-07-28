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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Uyuşturucu satarken yakalanan Hollandalı oyuncudan şaşırtan savunma

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Uyuşturucu satarken yakalanan Hollandalı oyuncudan şaşırtan savunma

Belçika’da düzenlenen Tomorrowland müzik festivalinde Hollandalı dizi oyuncusu Imanuelle Grives, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı. (İHA)

Hollandalı oyuncu Imanuelle Grives, Belçika’da düzenlenen dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland’de uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Grives’in festivalde gözaltına alındığı sırada 20 gramdan fazla kokain ve farklı uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Hollandalı oyuncu, canlandıracağı dizi karakterine hazırlanmak amacıyla uyuşturucu maddeleri sattığını söyleyerek kendini savundu. Belçika polis güçleri, oyuncunun festival alanı yakınlarında bulunan geçici olarak kaldığı daireye yaptığı baskında ise çok miktarda uyuşturucu madde tespit etti.
Imanuelle Grives, Hollandalı Celblok H ve Vechtershart adlı dizilerde rol almıştı. Belçika'nın Anvers bölgesinde düzenlenen müzik festivali uyuşturucu vakaları ile gündeme geliyor. Festivalde 2018 yılında uyuşturucu kullanımından 2 genç kadın hayatını kaybetmişti.

 

 

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