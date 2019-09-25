Uyumun 50 tonu
Can Bonomo ve Öykü Karayel’in kıyafetleri birbiriyle paslaşma halinde...
Tona ton giyme akımına hoş geldiniz... Ayrı ayrı da, beraber de iyi kombinleri inceleyelim...
Can Bonomo ve Öykü Karayel’in koyudan açık griye giden giysi seçimleri başarılı.
Karayel, araya yılan deseni trendini de eklemiş, artı puan.
Calvin Klein çantayla ‘90’lar modasına gönderme yapmasına da yıldızlı pekiyi.
Çiftin sneaker’ları da son derece havalı.
Adeta subliminal olarak “Biz aşırı uyumlu bir çiftiz” mesajı veriyor ikili... Ama insan merak ediyor: Acaba evden çıkmadan çalıştılar mı bu konu üzerinde?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle