Uyum oyunları
Stil sahasında “dar alanda kısa paslaşmalar” örneğiyle karşı karşıyayız bugün...
Ülkemizde “çabasız şıklık” olayını iyi icra edenlerden Tuba Ünsal... Fazla özenmemiş gibi görünse de her biri stratejik olarak seçilmiş parçaları güzel kombinliyor.
Bu kıyafeti de iyi bir örneği. Her detayı, üzerindeki başka bir tasarımla paslaşıyor.
Nasıl mı? Bakalım...
Safari detaylı çantası, ceketiyle uyumlu. “Ikat” desenli kemerinin içindeki renkler, mavi bluzuyla paslaşıyor... Ceketin düğmeleri, pantolonunun rengiyle ve şeffaf ayakkabılarının tabanıyla aynı. Sade makyajıyla tam bir bütünlük halinde.
Tek itirazım tek omuz bluzun üzerine ceket giymesi...
Straples ya da crop top’la daha iyi görülebilirdi. Madem uyum konusunda bu kadar hassasiyet var, bunu da atlamayalım.
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