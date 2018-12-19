Ustura Kemal lakaplı Niyazi Taligacı kimdir?
Yeşilçam’da Ustura Kemal lakabıyla bilinen Niyazi Talikacı’nın ilk evliliğinden olan kızı Şadiye ile ikinci evliliğinden olan oğlu Behzat, babalarıyla bir araya gelebilmek için Müge Anlı’nın canlı yayınına katıldı. Çocuklarıyla görüşmeyi reddeden Niyazi Taligacı’nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ustura Kemal lakaplı Niyazi Taligacı kimdir?
Niyazi Taligacı, 1937 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Gençlik yıllarında sinemada çalışırken oyuncu olmaya karar verdi ve 1955 yılında İstanbul’da yaşamaya başladı. Yönetmen Çetin İnaç ile tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak Efkan Efekan ile birlikte ’Çiğdem’in Gözyaşları’ isimli filmde oynadı ardından Bahtı Karalı Yarim, Ölüme Son Adım, Vahşi Kan, Çöl, Ölüm Treni, Silahlar ve Donatlar gibi 50’den fazla filmde rol aldı. Yeşilçamda başrollerini Cüneyt Arkın’ın oynadığı filmlerde ’Ustura Kemal’ lakabıyla tanındı. Bir süredir Edirne’de yaşamını sürdüren Niyazi Taligacı, seyyar arabayla tatlı satarak geçimini sağlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle