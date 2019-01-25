Usta'ya veda! AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor...
YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsane isimlerinden AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor.
AyÅŸen Gruda, Zincirlikuyu Camii'de kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.
Cenaze tÃ¶renine AyÅŸen Gruda'nÄ±n eski eÅŸi YÄ±lmaz Gruda da katÄ±ldÄ±. Usta oyuncu duygularÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:
"GÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde binlerce resim var. BÃ¼yÃ¼k bir yetenekti. TÃ¼rk halkÄ± onu baÄŸrÄ±na bastÄ± ve zirveye oturttu. Åžimdi o zirveden yolcu. topraÄŸÄ± bol olsun, Ä±ÅŸÄ±k iÃ§inde yatsÄ±n. YeneceÄŸine inandÄ±k, zorlandÄ±. Her ÅŸey bir yere kadardÄ±. TanrÄ±nÄ±n istediÄŸi oluyor. En gÃ¼zel ÅŸekilde yanÄ±na aldÄ±. SoyadÄ±mÄ± taÅŸÄ±masÄ±ndan memnundum. O adla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼... Ã‡ok ilkler yaptÄ±k onunla. Kabul etmek lazÄ±m ki Ã§ok sevdiÄŸim kÄ±zÄ±mÄ±n da annesi. GÃ¼zel YiÄŸit'Ä°n anneannesiydi. madem ki benim soyadÄ±mla ad yaptÄ±. Onunla da yÃ¼rÃ¼yebilir. Halk onu Ã¶yle uÄŸurladÄ±..."
"BEN ONUN BEBEÄžÄ°YDÄ°M"
Elvan Gruda annesini anlatÄ±rken konuÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti:
"SÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶z var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, Ã¶vÃ¼yor, kucaklÄ±yor... Ben de aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸÄ±yorum ama bir farkla. Ben onun bebeÄŸiyim. bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin ve sevenlerinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Bu sÃ¼reÃ§te bizimle beraber olan acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AyÅŸen Gruda'nÄ±n deÄŸerinin hepimiz farkÄ±ndayÄ±z. Onun sanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, zekasÄ±, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼, insana olan saygÄ±sÄ±, sanatÄ±ndaki o baÅŸarÄ±sÄ± inanÄ±lmaz... Burada bir sÃ¼rÃ¼ genÃ§ Ã¶ÄŸrencisi var. O insanlara o kadar Ã§ok ÅŸey kattÄ± ki... AlkÄ±ÅŸ almalarÄ± iÃ§in yollarÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Ona Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. SaygÄ± ve sevgiyle sonsuzluÄŸa uÄŸurluyoruz."
Penkreas kanseriyle mÃ¼cadele eden Gruda, 23 Ocak'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti...
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