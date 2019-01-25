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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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25.01.2019 - 11:33, Son GÃ¼ncelleme:

Usta'ya veda! AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor...

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YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsane isimlerinden AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor.

AyÅŸen Gruda, Zincirlikuyu Camii'de kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

Cenaze tÃ¶renine AyÅŸen Gruda'nÄ±n eski eÅŸi YÄ±lmaz Gruda da katÄ±ldÄ±. Usta oyuncu duygularÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

"GÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde binlerce resim var. BÃ¼yÃ¼k bir yetenekti. TÃ¼rk halkÄ± onu baÄŸrÄ±na bastÄ± ve zirveye oturttu. Åžimdi o zirveden yolcu. topraÄŸÄ± bol olsun, Ä±ÅŸÄ±k iÃ§inde yatsÄ±n. YeneceÄŸine inandÄ±k, zorlandÄ±. Her ÅŸey bir yere kadardÄ±. TanrÄ±nÄ±n istediÄŸi oluyor. En gÃ¼zel ÅŸekilde yanÄ±na aldÄ±. SoyadÄ±mÄ± taÅŸÄ±masÄ±ndan memnundum. O adla yÃ¼rÃ¼dÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼... Ã‡ok ilkler yaptÄ±k onunla. Kabul etmek lazÄ±m ki Ã§ok sevdiÄŸim kÄ±zÄ±mÄ±n da annesi. GÃ¼zel YiÄŸit'Ä°n anneannesiydi. madem ki benim soyadÄ±mla ad yaptÄ±. Onunla da yÃ¼rÃ¼yebilir. Halk onu Ã¶yle uÄŸurladÄ±..."

Ustaya veda AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor...

"BEN ONUN BEBEÄžÄ°YDÄ°M"

Elvan Gruda annesini anlatÄ±rken konuÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti:

"SÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶z var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, Ã¶vÃ¼yor, kucaklÄ±yor... Ben de aynÄ± duygularÄ± paylaÅŸÄ±yorum ama bir farkla. Ben onun bebeÄŸiyim. bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin ve sevenlerinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Bu sÃ¼reÃ§te bizimle beraber olan acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AyÅŸen Gruda'nÄ±n deÄŸerinin hepimiz farkÄ±ndayÄ±z. Onun sanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, zekasÄ±, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼, insana olan saygÄ±sÄ±, sanatÄ±ndaki o baÅŸarÄ±sÄ± inanÄ±lmaz... Burada bir sÃ¼rÃ¼ genÃ§ Ã¶ÄŸrencisi var. O insanlara o kadar Ã§ok ÅŸey kattÄ± ki... AlkÄ±ÅŸ almalarÄ± iÃ§in yollarÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Ona Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. SaygÄ± ve sevgiyle sonsuzluÄŸa uÄŸurluyoruz."

Ustaya veda AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor...

Penkreas kanseriyle mÃ¼cadele eden Gruda, 23 Ocak'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti...

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Ustaya veda AyÅŸen Gruda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor...

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YanÄ±na geliyor iki gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Ã§iÃ§eÄŸi ..
YanÄ±na geliyor iki gözünün çiçeÄŸi ..

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