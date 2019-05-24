Usta yönetmen Yavuz Özkan'a son veda
ORGAN yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde vefat eden Yavuz Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.
77 yaşındaki usta yönetmen için Levent Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Özkan’ın cenaze törenine Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Berhan Şimşek, Meltem Cumbul, Mehmet Aslantuğ, Nur Sürer, Aziz Rutkay ve Kerem Alışık gibi siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yavuz Özkan, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
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