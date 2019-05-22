Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti
Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınan Yavuz Özkan hayatını kaybetti.
Bugüne kadar Maden, Filim Bitti, Yengeç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Hayal Kurma Oyunları gibi eserlerin de aralarında olduğu 44 filmi yöneten Yavuz Özkan, dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Özkan, 24 Mayıs Cuma günü toprağa verilecek.
Türk sinemasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak aralarında ’Maden’ (1978), ’Demiryol’ (1979),’Filim Bitti’ (1989),’Yengeç Sepeti’ (1994),’Bir Kadının Anatomisi’ (1995),’Hayal Kurma Oyunları’nın da olduğu 44 film kazandıran Yavuz Özkan Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD’dan toplam 27 ödül kazanmıştı.
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